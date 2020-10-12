حملات مكثفة لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - محمد سليمان

‏‏شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

‏وأشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق وتفريغ صناديق القمامة، والنظافة حولها، وتحسين كفاءة الإنارة العامة وتعميم أنظمة التشغيل والتحكم الإلكترونى بالمدينة والقرى ، وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ، فضلاً عن صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بالمدينة، وقرى الروضة، وسدخميس، والبلاصي، والقن، والقصابي، ودمرو ، وبرية لاصيفر، والبحيرى .

كما تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين ، استمرار حملات النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بقريتى قونه، والحرية، بالإضافة إلى صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة وتغيير الأسلاك المتهالكة بقرية منية قلين ، وأشرفَ جمال يونس ، رئيس مركز ومدينة الحامول، على إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات بالمدينة، ونقلها إلى المقالب العمومية.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار بجميع أنحاء المدينة، والقرى،وقامت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمتابعة أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة أولاً بأول بمداخل ومخارج المدينة والقرى، وكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين،وأشرفَ على فايق، رئيس مدينة برج البرلس، على صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها، وتركيب كشافات بمنطقة المقابر، وميدان النافورة أمام مستشفى البرلس المركزى ،ويأتى ذلك بالتوازى مع أعمال التطهير والتعقيم التى تتم بكافة أنحاء المحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

حملات نظافة وإزالة القمامة بمدن كفر الشيخ

حملات نظافة وإزالة القمامة بمدن كفر الشيخ



حملات نظافة وإزالة القمامة بمدن كفر الشيخ

صيانة كشافات الإنارة



حملات نظافة وإزالة القمامة بمدن كفر الشيخ

حملات نظافة وإزالة القمامة بمدن كفر الشيخ