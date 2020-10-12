حكومة إسرائيل تصدق بالإجماع على معاهدة السلام مع الإمارات

صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، اليوم، الإثنين، على معاهدة السلام مع الإمارات، التي جرى توقيعها منتصف الشهر الماضى، وتمت المصادقة في جلسة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي الأولى منذ نحو شهر.
ونقل موقع العين الإماراتية ، أنه حتى تدخل معاهدة السلام حيز التنفيذ يلزمها مصادقة الحكومة والكنيست الذي أعلن بالأمس، أن التصويت عليها سيجري الخميس المقبل.
ووصف الكنيست المداولات التي ستُجرى بـ"التاريخية"، في إشارة إلى أهمية المعاهدة التي لاقت ترحيبا دوليا وإقليميا وساع النطاق.
وفي الـ15 من سبتمبرالماضي، وقعت إسرائيل والإمارات، في البيت الأبيض، معاهدة السلام بين البلدين، في خطوة قوبلت بموجة ترحيب دولي وإقليمي.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، أن وفدا إماراتيا رفيع المستوى، سيزور إسرائيل خلال الأيام المقبلة .
وفي بيان له، قال مكتب نتنياهو إن "وفدا رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة سيصل إلى إسرائيل في الأيام المقبلة، وربما الأسبوع المقبل".
وذكر مصدر مطلع أن وفد إماراتي رسمي يزور إسرائيل يوم 20 أكتوبر برفقة مسؤولين أمريكيين.
وأوضح البيان أن الزيارة تأتي "لمواصلة المحادثات حول مختلف الاتفاقات بين البلدين".
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