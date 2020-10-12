حكاية امرأة انجبت توأما بعد غيبوبة 10 أيام بسبب كورونا

كتبت نهير عبد النبى

منذ انتشار فيروس كورونا وهناك العديد من الحالات المختلفة والقصص الغريبة التى نسمع عنها كان اخرهم ولادة طفلين توأم بعدما تعرضت الأم لغيبوبة وصلت لـ 10 أيام، حيث تلقت دانييل مارتن ، 32 سنة ، من بلفاست ، أيرلندا الشمالية ، نبأ ساراً بأنها أنجبت طفلين بعد إصابتها بغيبوبة، وحسب ما ذكرته mirror ، تم نقل أم لثلاثة أطفال في ذلك الوقت إلى المستشفى في 30 مارس عندما بدأت تشعر وكأنها "تختنق، تم تغيير التشخيص الأولي للالتهاب الرئوي عندما أثبتت إصابتها بـ Covid-19 وفي 1 أبريل، في ذلك الوقت، عرفت دانييل أنها حامل بتوأم، رغم أنها كانت تعتقد أنها حامل بطفل واحد فقط".

وتدهورت حالة الأم الحامل وتم نقلها إلى العناية المركزة، حيث قضت عشرة أيام في غيبوبة وعلى جهاز التنفس الصناعي.

زقالت دانييل: "في البداية، كنت أعاني للتو من التهاب في الحلق أدى إلى الم في الصدر، وظننت أنه التهاب في الصدر، لكنني بالكاد تمكنت من التنفس بعد ستة أيام، شعرت أنني كنت أختنق، لذلك قرر زوجى الاتصال بسيارة إسعاف جاءت في غضون خمس دقائق وأخذتنى".



الاطفال

وقال زوجها برايان: "إنه لمن الجنون أن تتحول الأمور بسرعة إلى الأسوأ - ذات يوم كانت دانييل ترسل لي صوراً تخبرني عن الخبز المحمص الذي تتناوله في المستشفى ثم في اليوم التالي كانت في وحدة العناية المركزة، اتصل الطبيب ليقول إن الأكسجين قد انخفض وإنها دخلت في غيبوبة مستحثة".

وقال برايان: "بمجرد خروجها من وحدة العناية المركزة وفي جناح ، اتصلت بي لتخبرني أنها بخير وأنها نجبت طفلين توأم، وكنت سعيد جدا بشفائها وبولادة الطفلين.