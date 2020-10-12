حفظ التحقيقات في انتحار حارس المطرية لعدم وجود شبهة جنائية

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الإثنين ، حفظ التحقيقات في انتحار حارس عقار شنقًا داخل شقته لعدم وجود شبة جنائية في الواقعة، وكانت النيابة قد استمعت لأقوال زوجة المتوفي التي أكدت أن زوجها كان يمر بأزمة نفسية شديدة خلال الفترة الأخيرة حزنًا على وفاة والديه في شهر رمضان الماضي، ولم يتحمل فراقهما وكان يردد دائما: "يارب أموت"، موضحة: "مقدرش يعيش من غيرهم وكان عايز يروحلهم".

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من ربة منزل، مفاده اكتشافها جثة زوجها مشنوقا داخل شقتهما، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة رجل خمسيني معلقا بحبل في سقف الغرفة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى يعاني من أزمة نفسية منذ شهر رمضان الماضي بسبب وفاة والديه، وتطور الأمر ما دفعه للتخلص من حياته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.