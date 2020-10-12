حبس مسجل خطر تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة رواد البنوك فى شبرا

كتب ـ عبد الله محمود

أمرت نيابة شبرا مصر بحبس مسجل خطر تزعم تشكيلا عصابيا لتتيع وسرقة رواد البنوك 4 أيام علي ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد خالد سيف مفتش مباحث فرقة شبرا مصر مفاده تلقى قسم شرطة شبرا مصر بلاغا من صاحب محل ملابس كائن بشارع بدائرة القسم بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى (94 ألف جنيه) من فرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة النزهة، وتركه سيارته أمام محل ملكه، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها، حيث توصلت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 2 منهم بمنطقة البراجيل بالجيزة حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما (فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- كيس بداخله 12 قطعة "بوجيه" والتى تستخدم فى كسر زجاج السيارات). بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع المتهم الهارب تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب التتبع من أمام البنوك، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى قدره (55 ألف جنيه) من متحصلات وقائع السرقة بمسكنهما- وكذا 2 شاشة عرض- 2 جهاز تابلت- 2 ساعة يد رجالى والتى أقرا بشرائها من متحصلات وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.