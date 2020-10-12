حبس شخص ضبط بسيارته كمية من الحشيش والأقراص المخدرة في الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالدقهلية، من ضبط، شخص وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش وبعض الأقراص المخدرة داخل كمين بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، بقيام أحد الأشخاص بالإتجار في المخدرات.

وعلى الفور تم إعداد كمين له بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وذلك حين استقلاله سيارته، من قبل ضباط الإدارة، وبإيقافه وتفتيش سيارته، تم ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 12 كيلو جراما، و50 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى – وهاتفي محمول .

وبفحصه تبين أنه له معلومات جنائية ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة ، والتى أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق ، مع التحفظ على المضبوطات .