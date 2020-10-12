حالة غريبة.. مريض كوفيد -19 بدون أعراض تنفسية يعانى من تلف في الدماغ

كتبت إيناس البنا

سجلت أمريكا حالة إصابة غريبة لفيروس كورونا، لشاب في الـ 30 من عمره يعاني من مشاكل في الكلام والحركة لكن لم تظهر عليه أعراض أخرى مثل الحمى والسعال وآلام الصدر، ويقول الباحثون وفقا لتقرير الجريدة الصينية "SCMP"، إن الحالة هي الأولى من نوعها على الرغم من اكتشاف أمثلة أخرى لمشاكل عصبية سابقًا، كان الرجل البالغ من العمر 30 عامًا من تكساس يعاني من صعوبة في التحدث والمشي - وهي علامات على وجود خلل في المخيخ ، وهو جزء من الدماغ يتحكم في التنسيق والتوازن - لكنه لم يكن يعاني من الحمى أو السعال أو آلام الصدر أو أي أعراض نموذجية أخرى.



مريض كورونا

كتبت أدريانا بوفلو وأندرو أورباخ ، من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس ، في الدراسة التي نُشرت في مجلة طب الطوارئ قالت إنه "لم يتم الإبلاغ بعد عن Covid-19 كسبب لالتهاب المخيخ الفيروسي الحاد دون أعراض تنفسية مرتبطة به". .

وحذر الأطباء في الصين في السابق من أن الفيروس قد يتسبب في تلف المخ، وقد أظهرت دراسة نُشرت في أبريل أن أكثر من ثلث المرضى في ووهان ، حيث تم اكتشاف المرض لأول مرة ، يعانون من ضعف في الوعي ونوبات صرع وفقدان حاسة الشم أو البصر وآلام في الأعصاب واضطرابات عصبية أخرى.

كما ورد أن مرضى آخرين في أجزاء أخرى من العالم عانوا من "ضباب في المخ" لعدة أشهر بعد خروجهم من المستشفى، لكنهم كانوا في الغالب من كبار السن وكان تلف الدماغ دائمًا مصحوبًا بأعراض أخرى.

كما تم تسجيل حالات أخرى من التهاب المخيخ الحاد لدى مرضى Covid-19 ، لكن هؤلاء المرضى أظهروا أيضًا أعراضًا تنفسية.

وظن الأطباء في البداية أن المريض ، الذي كان يتقيأ ، ويغمض في حديثه ويمشي بلا ثبات، ربما قد أصيب بجلطة، ولكن لم تجد فحوصات الدماغ أي نزيف في الرأس، لكن صور الأشعة السينية كشفت عن بعض الالتهابات الخفيفة في الرئة العلوية، ثم أكد اختبار PCR الإصابة بالفيروس التاجي الجديد كوفيد 19.

قضى المريض 10 أيام في المستشفى دون أن تظهر عليه أي علامة لأعراض تنفسية ، بحسب الأطباء، وعلى الرغم من وجود بعض التحسن في أعراضه العصبية ، إلا أنه كان لا يزال غير قادر على المشي دون مساعدة في وقت خروجه.

أشارت دراسة أخرى أجراها باحثون في نيويورك إلى أن الأشخاص الذين لديهم جين فريد قد يعانون من تلف دماغي أقل بسبب Covid-19 ، لكنهم أكثر عرضة للإصابة بالفصام.