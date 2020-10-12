جونسون يعلن رسميا نظاما جديدا من 3 مستويات للقيود المتعلقة بمكافحة كورونا

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، عن نظام جديد من ثلاثة مستويات للقيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء انجلترا يتضمن مستوى "متوسط" و"مرتفع" و"مرتفع للغاية" من حيث معدل الإصابات المحلية.

وقال جونسون - في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إنه يرغب في تبسيط وتوحيد معيار القواعد في أنحاء البلاد مع تجنب فرض إغلاق كامل مرة أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن فرض إغلاق كامل مرة ثانية - كإغلاق المدارس والأعمال التجارية وحث المواطنين على المكوث في المنازل - لن يكون المسار الصحيح الذي يجب أن نسلكه.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الفيروس والسماح للفيروس بالانتشار سيؤدي إلى حصيلة وفيات غير محتملة وسيضع نظام الرعاية الصحية البريطاني تحت ضغط شديد ولن يسمح للعاملين في المجال الطبي بتكريس أنفسهم لعلاج الأمراض الأخرى.

وأوضح أن المستوى المتوسط سيغطي الجزء الأكبر من انجلترا وسيشمل القيود الوطنية التي تم فرضها الشهر الماضي والتي من بينها عدم السماح بتجمع أكثر من 6 أشخاص، وفرض حظر للتجوال بدءا من الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي على الحانات والمقاهي والمطاعم.

أما المستوى المرتفع سيمنع جميع الاختلاط بين الأسر المختلفة في الأماكن المغلقة، وسيتم تطبيقه على غالبية المناطق التي تشهد إغلاقا محليا مثل مانشستر الكبرى وبرمينغهام.

وفي المستوى المرتفع للغاية، الذي من المتوقع أن يتم تطبيقه على مدينة ليفربول، سيحظر على الأشخاص الاختلاط مع الأسر الأخرى في الأماكن المغلقة وفي الحدائق الخاصة، وسيتضمن إغلاق المقاهي والحانات إلا إذا قامت بعمل المطاعم من تقديم وجبات وليس مجرد وجبات خفيفة.

كما سينصح المقيمين بعدم السفر من وإلى هذه المناطق وسُيترك قرار إغلاق الأماكن الترفيهية، كصالات الألعاب الرياضية ونوداي القمار، من عدمه إلى السياسيين المحليين.

وأشار جونسون إلى أنه سيتم التصويت على هذه الحزمة الكاملة من الإجراءات في البرلمان البريطاني قبل دخولها حيز التنفيذ.