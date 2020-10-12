جهاز تنمية المشروعات يمول 1832 مشروعا وفرت 3450 فرصة عمل بدمياط

دمياط معتز الشربينى

حقق جهاز تنمية المشروعات بدمياط برئاسة حسام شبكة مدير فرع تنمية المشروعات بدمياط دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة دمياط وفق خطة العام المالى 2020/20121.

وتضمنت الخطة تنفيذ العديد من المشروعات خلال الفترة من يناير 2020 إلى 31 اغسطس 2020 على النحو التالى:

فى مجال المشروعات الصغيرة تم تمويل عدد 84 مشروع بإجمالى 16 مليون جنيه تقريبا وفرت عدد 275 فرصة عمل.

وفى مجال المشروعات متناهية الصغر تم تمويل عدد 1748 مشروعا بإجمالى تمويل 30.25 مليون جنيه وفرت عدد 3175 فرصة عمل، ليصبح إجمالى التمويل عدد 1832 مشروعا بإجمالى 46.25 مليون جنيه وفرت عدد 3450 فرصة عمل.

كما تم استصدار عدد 62 رخصة نهائية بالإضافة إلى إصدار 78 رخصة مؤقتة من وحدة خدمات المنشآت الصغيرة.

كما شارك 35عارضا من صناع الأثاث بمحافظة دمياط فى معرض تراثنا الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يوم السبت الماضى بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر المعرض حتى الخميس 15 أكتوبر الجارى.