جمارك المطار تحبط تهريب كمية من الهواتف المحمولة بحوزة راكب قادم من الإمارات

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين، من إحباط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة، بحوزة راكب قادم من الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه عبد الرحمن الحسن مأمور اللجنة الجمركية، في أحد المسافرين أثناء خروجه من لجنة الخط الأخضر، وطلب منه وضع حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة " X_Ray " وتلاحظ وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة.

وأضافت المصادر، أن محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، كلف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر علي كمية من التليفونات ماركة "iPhone".

وأمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.