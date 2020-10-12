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جامعة حلوان تواصل الاستعدادت للعام الجامعى بسلسة ندوات حول "التعليم الهجين"

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:56 ص
جامعة حلوان تواصل الاستعدادت للعام الجامعى بسلسة ندوات حول "التعليم الهجين" ندوات بجامعة حلوان عن نظام التعليم الهجين
كتب محمد صبحى

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كثفت وحدة التعليم الإلكترونى بمركز الحساب العلمى بجامعة حلوان جهودها فى تنظيم ندوات حول منظومة "التعليم الهجين" المقرر تطبيقها مع العام الدراسى الجديد،  بالتزامن مع اقتراب العام الجامعى الجديد، وتعتمد منظومة التعليم الهجين على الدمج بين التعلم وجهًا لوجه والتعلم عن بعد، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ندوات " التعليم الهجين"، بحضور عدد كبير من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام بالكليات. 
 
وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تضمنت الدورات التدريبية التعريف بنظام التعلم الجديد "الهجين" الذى يعتمد على المزج بين نظام الحضور، والتعلم عبر الإنترنت، لكي يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذى يسهم فى تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلي من خبرة السادة أعضاء هيئة التدريس باستخدام أفضل الإمكانيات. 
 
تقام الندوات تحت إشراف الدكتور أيمن خليفة مدير مركز الحساب العلمي بالجامعة للتعريف بالتعليم الهجين الذي أصبح أمرا ضروريًا وحتمياً في ظل استمرار جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتقليل الكثافات الطلابية فضلا عن كونة من متطلبات واهداف خطة الدولة الذكية . 
 
وأوضح الدكتور أحمد يوسف مدير وحدة التعليم الالكتروني أن الندوات تشمل إيضاح مراحل التعليم الهجين وتشمل التعلم، والتقييم، والأنشطة والخدمات في ظل تطبيق نظام الحضور مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات، إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بالإضافة إلى التعرف على سبل استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة، إنتاج المقررات الإلكترونية بكل كلية و استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة.
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