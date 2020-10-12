جامعة القاهرة تتوسع فى دعم الطلاب غير القادرين عبر صندوق التكافل.. فيديو

كتب محمد صبحى

أعدت جامعة القاهرة فيديو جراف، خطة الجامعة لدعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعى المركزى ، وكذلك الطلاب المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة ، وتضمن الفيديو خطوات التقدم للحصول على الدعم من الصندوق.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن الجامعة وضعت خطة للتوسع في دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي المركزي، خلال العام الدراسي الجديد 2020 - 2021، وفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعي ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة تم إنشاؤه بهدف تحقيق الضمان الاجتماعي للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول دون الاستمرار في دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخولهم المادية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن خطة الجامعة ستشمل التوسع في الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الانتظام والانتساب الموجه وتقديم الدعم المباشر لهم وسداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الطالب سيحصل على دعم الصندوق الاجتماعي بعد التوجه إلى مقر الصندوق بمبنى الملحق الإداري بالمدينة الجامعية ببين السرايات، وملء استمارة الدعم واعتمادها من شئون الطلاب في الكلية التابع لها.