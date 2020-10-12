جامعة الأقصر تعلن عن بدء تفعيل الدراسة بنظام الإنتساب العام بكلية الألسن

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت كلية الألسن بجامعة الأقصر تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور ربيع سلامة عميد الكلية، عن بدء تفعيل الدراسة بنظام الإنتساب العام للعام الجامعي 2020-2021م، وذلك للحاصلين علي المؤهلات العليا من الجامعات المصرية والمعاهد العليا.

الدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يبدأ التقديم في الفترة من 10إلي 17 أكتوبر 2020م، علي أن تطبق القواعد الخاصة بدفع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة باللائحة والمقررة بنظام الإنتساب العام، ويتم التقديم بإلادارة المركزية لشئون الطلاب بمبني الجامعة المركزي.

وكانت قد نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الثقافة، ممثلة في المركز القومي للترجمة، فعاليات مسابقة الترجمة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية لشباب الدراسات العليا بالجامعات المصرية، حيث تعد هذه المسابقة الأولى من نوعها، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وإشراف الدكتور ربيع محمد سلامة عميد الكلية.

وفى هذا الصدد تقدم قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن بمشروع ترجمة كتاب من الألمانية إلى العربية، وعنوانه "المجتمع ما بعد كورونا.. كيف سيبدو المجتمع وتفكيرنا وطريقة تعاملنا" للكاتب (ماتياس هوركس)، وقد تقدمت الكلية بفريق عمل مكون من الدكتورة إيمان رجب نجيب المدرس بالقسم (مشرفاً)، ووليد محمد فخري المعيد بالقسم (مشاركا)، وآية صلاح محمد المعيدة بالقسم (مشاركا)، وقد تم قبول المشروع من اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي والمركز القومي للترجمة ضمن ثمانية جامعات فقط على مستوى الجمهورية، كما كرم الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، الطلاب الفائزين بالمركز الأول في مسابقة إبداع الموسم الثامن لعام 2019-2020، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحضر الفعاليات كل من الدكتور عبدالرحيم حاكم حسن مسئول الأنشطة الفنية بالجامعة، وهناء محمد حامد مسئولة الأنشطة الطلابية بإدارة رعاية الشباب بالجامعة ومدثر محمد عطيتو مسئول الشئون المالية بالإدارة.