جامعة الأقصر تحدد شروط القبول بالمدن الجامعية للعام الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

اعتمد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، محضر اجتماع لجنة قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2020/2021م، والذي نص في مجمله على أن يقبل بالسكن كل من سجل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية وحقق الشروط المطلوبة.

وتشمل شروط القبول بالمدن الجامعية ما يلي:-

أولاً بالنسبة للطالبات:-

- يتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير (ممتاز – جيد جداً – جيد) جميع الكليات بمباني المدن الجامعية طالبات بمدينة طيبة الجديدة .

- بالنسبة للطالبات الجدد يتم تسكين مواليد عام 2003 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 من عام 2002 م جميع الكليات بمدينة (الراوي بالأقصر طالبات) والطالبات الجدد المحققات نفس الشروط من كلية السياحة والفنادق يقيمون بالمدن الجامعية بمدينة طيبة الجديدة .

ثانياً بالنسبة للطلبة الذكور:-

- يتم تسكين الطلبة الذكور القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير (ممتاز - جيد جداً – جيد) جميع الكليات بمباني المدن الجامعية طلبة بمدينة طيبة الجديدة .

- بالنسبة للطلبة الذكور الجدد يتم تسكين مواليد عام 2003 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 من عام 2002 م جميع الكليات بمباني المدن الجامعية طلبة بمدينة طيبة الجديدة .

ثالثاً بالنسبة لرسوم أول قسيمة ورسوم الإقامة الشهرية:-

- بالنسبة لطريقة دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعة (أول قسيمة) يمكن لجميع الطلاب المحققين لشروط الإقامة بالمدن الجامعة سابقة الذكر دفع مبلغ (210 جنيهات) رسوم لإقامة نصف شهر بدون تغذية أول قسيمة لمن يرغب في الإقامة من يوم 17/ 10/ 2020 م أو يتم توريد مبلغ (485 جنيها) رسوم إقامة بالتغذية أول قسيمة لمن يرغب في الإقامة من 1/11/2020 م .

- علماً بأن الرسوم الشهرية بعد ذلك هي (350 جنيها) إقامة بالتغذية أو (150 جنيها) إقامة بدون تغذية حسب رغبة الطالب .

- يتم تسكين الطلاب المسددين رسوم أول قسيمة بدءاً من يوم السبت الموافق 17 / 10 / 2020 م .

رابعاً بالنسبة للإقامة بالليلة:-

- يتم تخصيص الدور الثالث بمبنى (الراوي طالبات) بالأقصر لإقامة الطالبات بالليلة بحيث لا يزيد عدد أيام الإقامة بالليلة خلال الأسبوع للطالبة الواحدة عن ثلاث ليالي متصلة أو منفصلة .

- يتم تخصيص الدور الثاني والثالث بمبنى ( طالبات 2 ط ) بمدينة طيبة الجديدة لإقامة الطالبات بالليلة بحيث لا يزيد عدد أيام الإقامة بالليلة خلال الأسبوع للطالبة الواحدة عن ثلاث ليالي متصلة أو منفصلة .

- يتم تخصيص الدور الثاني والثالث بمبنى ( طلبة 4ط ) بمدينة طيبة الجديدة لإقامة الطلبة بالليلة بحيث لا يزيد عدد أيام الإقامة بالليلة خلال الأسبوع للطالبة الواحدة عن ثلاث ليالي متصلة أو منفصلة.

- يسدد الطالب أو الطالبة رسوم الإقامة عن الليلة الواحدة مبلغ 10 جنيهات فقط نظير الإقامة بدون تغذية.