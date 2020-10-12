جامعة الأزهر تعلن بدء تعديل ترشيح الطلاب بالتنسيق حتى يوم الأربعاء

كتب لؤى على

أعلنت جامعة الأزهر أنه تم فتح تعديل ترشيح طلاب الثانوية الأزهرية للعام الجامعي 2021 /2020، الآن ولمدة يومان على بوابة الحكومة المصرية، وسوف يتم الغلق مساء الأربعاء 14 أكتوبر.

وتابعت الجامعة أنه سوف يتاح للطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل الرغبات من الطلاب الناجحين في الدور الأول والدور الثاني اختيار رغبة طبقا للحد الأدنى للمجموع والتوزيع الجغرافي للطالب مع العلم يجب استخدام متصفح انترنت إكسبلورر.