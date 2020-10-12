جامعة أسيوط تعلن الجدول الزمنى لتسكين الطلاب القدامى و الجدد بالمدن الجامعية

أسيوط فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على أن إدارة الجامعة قد اتخذت كافة الاستعدادات و الإجراءات الاحترازية و الوقائية داخل قطاع المدن الجامعية و تسخير كافة إمكانيتها من أجل تسهيل عملية تسكين الطلاب القدامى و الجدد و توفير بيئة صحية وجيدة لابناءها الطلاب تزامنا مع اقتراب بداية العام الدراسى الجامعى 2020/2021 و ذلك يأتى فى إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و المتضمنة تعقيم و تطهير المبانى و تقليص عدد الطلاب فى كل غرفة بما يحافظ على سلامة كافة الطلاب المغتربين فى مختلف الكليات .

و من جانبه أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب الجدول الزمنى لتسكين الطلبة و الطالبات المقبولين بالمدينة الجامعية فيتم اجراءات تسكين طلاب كليات الطب البشرى ، طب الأسنان ، الطب البيطرى ، التمريض ، الصيدلة يوم الخميس 15أكتوبر ، وأما كليات العلوم ، الهندسة ، حاسبات و معلومات ، فنون الجميلة ، تكنولوجيا صناعة السكر و الصناعات التكاملية يوم الجمعة 16أكتوبر ، و كليات التربية ، التربية النوعية ، التربية الرياضية ، التربية الطفولة المبكرة يومى السبت 17أكتوبر و الأحد 18 أكتوبر ، و كليات الخدمة الاجتماعية ، الآداب يوم الاثنين 15 أكتوبر ، و كليات التجارة، الحقوق ، الزراعة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر و يتم تقديم طلبات التخلفات يومى الأربعاء 21 أكتوبر و الخميس 22 أكتوبر، على أن يتم إجراءات تسكين الطلاب القدامى بالمبانى المعلقة كلا حسب المبنى المحدد له و المعلن مسبقاَ على موقع الزهراء و على الصفحة الرسمية للمدن الجامعية على مواقع التواصل الاجتماعي، و بالنسبة للطلاب الجدد ضرورة التوجه لإدارة الإقامة بالمدن الجامعية قبل موعد تسكينهم ب24 ساعة وفق الجدول الزمنى المعلن وذلك لتحديد المبنى المخصص لهم.

و نوه نائب رئيس الجامعة على الطلاب المقبولين بالمدينة الجامعية سداد الرسوم التى تقرها إدارة المدينة الجامعية سنويا و استكمال التسكين خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان وإلا سقط حقه فى الإقامة .