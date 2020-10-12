اليوم السابع
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تواصل حملات مكافحة ناقلات الأمراض وتعقيم منازل مصابي كورونا في العريش

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 04:02 م
تواصل حملات مكافحة ناقلات الأمراض وتعقيم منازل مصابي كورونا في العريش مكافحة ناقلات الأمراض
شمال سيناء ـ محمد حسين

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واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، حملات مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب وأيضا يرقات البعوض، وحملات التعقيم لمنازل حالات الإصابة بكورونا. وأفاد بيان صادر عن الوحدة، أنه تم استخدام المبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب ومبيدات يرقات البعوض، فى رش وتعقيم أحياء ساحل البحر بالمنطقة المحصورة بين غرناطة حتى  حى المساعيد.

وتطهير منزلين لحالتين عزل منزلى اشتباه كورونا في حى كرم أبونجيلة وحى الصفا، وتغطية حى شرق المدينة ومنطقة بركة حليمة ومنطقة خلف المستشفى وشارع الاستقبال القديم بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب، وتطهير منزل لحالة اشتباه كورونا عزل منزلى فى حى عاطف السادات.

نفذ الحملات فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، وأعضاء الفريق مهندس محمود فايز والفنيين كمال السيد والسيد عبد الغفور و سعيد متولي وأحمد على.

كما نفذت وحدة  مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملة تعقيم استهدفت المطاعم والمطابخ التابعين لإدارة التغذية فى جامعة العريش بمدينة الطلبة ومدنية الطالبات كما تم تغطية المدنية الجامعية وورش الحمامات والمكاتب الإدارية فى المدينة الجامعية بالمبيدات اللازمة لمكافحة بعض الحشرات، استعداد للعام الدراسي الجديد كما تم تغطية محطات الصرف الصحي فى حى الصفا بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض، و تطهير مقر جمعية خيرية و حضانة فى حى الريسة ضد فيرس كورونا .

 

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