تنفيذ 1150 حكما قضائيا وضبط سلاح نارى وأقراص مخدرة فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية مكبرة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غيرالمرخصة عن ضبط بندقية آلية عيار 7.62×39 و2 قطعة سلاح، وفى مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط 300 قرص تامول المخدر ومبلغ مالي "250" جنيه حيازة المتهم "محمد ج ا ا" 47 سنة عامل ومقيم مركز المنشأة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع.

كما تم ضبط "5" أكياس لمادة الشابو المخدر زنة "20" جراما ومبلغ مالي "345" جنيها وهاتف محمول حيازة المتهم "عباس ص ا ح" 27 سنة عامل ومقيم مركز العسيرات، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1150" حكما في مجال ضبط المخالفات المرورية منها 396 مخالفة مرورية، وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط عدد 48 مخالفة، وفـي مجال التموين تم ضبط 57 قضية تموينية بيانها كالتالـي "10" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وضبط " 6 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز وضبط " 4 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 8 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 8 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم تقديم الأخطار الشهري بكميات البوتاجاز و" 10 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وقضية حيازة سلع مجهولة المصدر وإدارة منشأة بدون ترخيص، وفي مجال ضبط قضايا البيئة والمسطحات تم ضبط " 9 " قضايا بيئة، وجـاري الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلـة.