تموين الغربية تضبط مبيدات زراعية وأعلاف حيوانية مجهولة المصدر

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظه الغربيه برئاسه المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط كميات كبيرة من المبيدات الزراعية وإعلاف حيوانية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

كان وكيل وزارة التموين قد كلف مجدي عوض بتشكيل حمله تموينه بالاشتراك مع الاداره العامه لشرطه التموين والتجاره الداخليه واعضاء من الاداره الزراعيه، ضمت اشرف شحاته كبير مفتشي التموين، السيد احمد الحواله مفتش التموين، اشرف شرف مفتش التموين، هيثم علام مفتش التموين، طارق شعيب مفتش التموين

وأسفرت عن ضبط 180500 كيلو مبيدات زراعيه منتهيه وتحرر محضر رقم 2308لسنه 2020جنح امن دوله طوارئ مركز كفر الزيات وضبط 1108 عبوة مبيدات زراعيه محظور تداولها بالاسواق المحليه وتحرر محضر رقم2307لسنه2020جنح امن دوله طوارئ مركز كفر الزيات

كما تم ضبط مخزن اعلاف غير مرخص والتحفظ علي 11075كيلو اعلاف حيوانية تحرر المحضر 32839لسنه 2020جنح مركز كفر الزيات، و ضبط 7 طن مبيدات مجهوله المصدر بداخل احدي المخازن وتحرر محضر رقم 2306لسنه 2020 جنح امن دوله مركز كفر الزيا وأوصت النيابه بأعدام المضبوطات الغير صالحه ومصادره شكائر العلف الحيواني المضبوط.