اليوم السابع
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تكلفة الدعاية الانتخابية لمرشحى النواب.. إنفوجراف

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:41 م
تكلفة الدعاية الانتخابية لمرشحى النواب.. إنفوجراف تكلفة الدعاية الانتخابية لمرشحى النواب

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مع الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس النواب الجديد تبرز أهمية ضوابط الدعاية الانتخابية، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت 3 قرارات منظمة لممارسة الدعاية لنظامى القائمة والفردى.

 

ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى الجولة الأولى للمرشحين الفردى 500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة الإنفاق مائتى ألف جنيه.

 

أما الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعد 7 ملايين جنيه، وفى الإعادة الحد الأقصى مليونين و800 ألف جنيه.

 

فيما يبلغ سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد هو 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفى الإعادة 6 ملايين و600 ألف جنيه.

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