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تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطلين كونا عصابة لترويج المخدرات بالشرابية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:00 ص
تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطلين كونا عصابة لترويج المخدرات بالشرابية مخدر الحشيش_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة الشرابية، سرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى حول واقعة ضبط عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدرى الهيروين والحشيش، بقصد ترويجها على عملائهما فى المنطقة.

وكانت النيابة أمرت بحبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهما بتموين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المواد المخدرة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين والحشيش.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط عاطلين لهم معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة الشرابية،وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين المخدر وزنت 110 جرام - 70 جرام حشيش- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتم ضبطهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، أمرت بحبسهما على ذمته.


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