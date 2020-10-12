اليوم السابع
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تعليم القليوبية: دهان كل أسوار المدارس وإزالة أية داية انتخابية قبل العام الدراسى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:19 م
تعليم القليوبية: دهان كل أسوار المدارس وإزالة أية داية انتخابية قبل العام الدراسى اجتماع تعليم القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة الانتهاء من كافة الصيانات التى تتم داخل المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، مشددا على دهان الأسوار فى جميع المدارس، وعدم كتابة أى عبارات دعائية للانتخابات أو كتابة إعلانات للسناتر ومراكز الدروس الخصوصية عليها.

وشدد "عجلان"، على جميع مديرى الإدارات بالتنبيه على مديرى المدارس بدهان كل الأسوار لإزالة أى عبارات دعائية مكتوبة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وحضره عاطف سلامة وكيل المديرية، ومديرى الإدارات ومديرين العموم والوكلاء لمناقشة  آخر الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي الجديد.

وقال "عجلان"، أنه على جميع المدارس توثيق أول يوم دراسى بالصوت والصورة على أن يكون كلمة الصباح فى الطابور عن نصر أكتوبر والعبور العظيم، منوها إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية فى المدارس لدهان الأسوار والفصول.

وحذر "عجلان"، من نشر أى مكاتبات ورقية بين الإدارات والمديرية والعكس بأن يتم تصويرها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعى، معلنا وصول الكتب الدراسية للطلاب فى المراحل من الابتدائى إلى الإعدادى والتعليم الفنى المدارس وتسليمها من أول يوم دراسى.

ولفت "عجلان"، إلى أن كافة المدارس تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة وصارمة ودائمة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة، مؤكدا على الدور التربوى ودور الموجهين والمتابعين بالإدارات وضرورة معاونة ومساعدة مديرى المدارس في تنفيذ عام دراسي ناجح وتوفير بيئة تعليمية ناجحة.

اجتماع تعليم القليوبية
اجتماع تعليم القليوبية

 

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 

مدير تعليم القليوبية
مدير تعليم القليوبية

 


تعليم القليوبية

العام الدراسى الجديد

دهان اسوار المدارس

استقبال العام الدراسى الجديد

الدعاية الانتخابية

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