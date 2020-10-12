اليوم السابع
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تعرف على توقعات مركز التنبؤ لحالة الطقس على محافظات الجمهورية حتى الثلاثاء

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:00 ص
تعرف على توقعات مركز التنبؤ لحالة الطقس على محافظات الجمهورية حتى الثلاثاء طقس
كتبت أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية حتى يوم الثلاثاء، حيث يتم متابعة حالة الطقس على مدار  الساعة وابلاغ كل المعنين بالتنبؤات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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وتم إعلان حالة الطوارئ بمركز التنبؤ، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية خاصة الأمطار باستخدام نظام الإستشعار عن بعد.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كل قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميًا عن كميات الامطار قبل حدوثها بـ72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيًا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

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وقالت وزارة الرى أن كل المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

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وشكلت هيئة حماية الشواطئ غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة، حتى نهاية فصل الشتاء.

 

 


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