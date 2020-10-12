تعرف على توصيات الاتحاد الأوربى للتعافى من تداعيات كورونا بجامعة أسيوط.. صور

أسيوط فريق المحافظات

شهدت قاعة المؤتمرات الثمانية بالمبنى الإدارى بجامعة أسيوط الجلسة الختامية لنموذج محاكاة الاتحاد الأوربى فى نسخته السادسة، وصرح الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة بأن الجلسة الختامية لنموذج محاكاة الاتحاد الأوربى أسفرت عن عدد من التوصيات الهامة الهادفة إلى تحقيق تعافى دول الاتحاد من تداعيات فيروس كورونا.

وتضمنت التوصيات ضرورة تكاتف الجهود من أجل إبطاء انتشار الفيروس عن طريق الحد من انتقاله داخل دول أوروبا وخارجها والحد من السفر غير الضرورى، وكذلك العمل على ضمان توفير المعدات والخدمات الطبية لجميع دول الاتحاد بحرية، والسعى لزيادة الاستثمار فى الوظائف الشاغرة من خلال تمويل برنامج بحث أفق الاتحاد الأوربى لعام 2020، وكذلك تعزيز أواصر التضامن فيما بين دول الاتحاد من خلال تسهيل إرسال الفرق الطبية عبر الدول الأعضاء لتوطيد أواصر الدعم المتبادل.

وأضاف الدكتور محمد العدوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن توصيات الجلسة تضمنت كذلك التعاون فى إعداد خطة التعافى لدول أوروبا لتجاوز الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا والعمل على مواصلة تقديم الدعم لشركاء الاتحاد من أجل الدول الأخرى لمعاونتهم فى مواجهة الفيروس المستجد، مع تركيز العمل من أجل دعم الحركة الاقتصادية فى دول الاتحاد الأوربى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وفى نهاية الجلسة، أكد الأعضاء على إيمانهم بدور الاتحاد والتزامهم بقراراته الهادفة إلى تحقيق اواصر التعاون والعمل المشترك والتى تمثل السبيل الوحيد لعبور أى أزمة طارئة.

وشهدت حضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث واستضافت كوكبة متميزة من الشخصيات السياسية البارزة دولياً والتى تضمنت السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة، السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، واللواء طارق المهدى المحافظ الأسبق ورئيس اللجنة الوطنية للإعلام سابقاً، والسفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، والسيد أولدرشى فوندروسكا الملحق الثفافى لسفارة التشيك، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة ، والدكتور محمد العدوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ونخبة من عمداء الكليات المختلفة بالجامعة ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة ومختلف الكليات .