اليوم السابع
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تعرف على أهم مؤشرات السكان بمصر .. انفو جراف

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:00 ص
تعرف على أهم مؤشرات السكان بمصر .. انفو جراف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
كتب: مدحت عادل

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تجاوز عدد سكــان جمهوريـة مصر العربيـة بالداخل 101 مليون نسمة، وتحققت زيادة المليون الأخير خلال 235 يوما "سبعة أشهر و25 يوما"، كما يلاحظ تزايد الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة سكانية بمليون نسمة خلال الفترة "2018-2020" وهو ما يعني استمرار الانخفاض في أعداد الزيادة السكانية.
 
ويعرض "اليوم السابع" بالإنفو جراف أهم مؤشرات السكان، حيث بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية "الفرق بين أعداد المواليد والوفيات" 4255 نسمة خلال فترة بلوغ عدد السكان 101 مليون "من 11 فبراير إلى 3 أكتوبر 2020" أي "177" فرد كل ساعة أي 3 أفراد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة  فرد  إلى عدد السكان هو  20  ثانية.
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