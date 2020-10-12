تطوير "رشيد وميناء الصيد وبشاير الخير 4 ومدينة رشيد الجديدة".. إنفوجراف

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على اهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد كمشروع قومى، لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية، بالإضافة لإنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينة العلمين، بالتزامن مع تطوير المدينة التاريخية والتراثية، والتى تشهد حالياً العديد من الأعمال فى مختلف القطاعات.

وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة رشيد الجديدة، لتكون على غرار العلمين الجديدة، وكذا بشاير الخير 4 هدية الرئيس للبحيرة والتى ستحقق نقلة نوعية بالمنطقة.

وأضاف محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن البحراوي، وتم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ 2941 مشروعا على أرض المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه والجارى تنفيذه فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف إستثمارية تبلغ 44.5 مليار جنيه.

و نشر المكتب الإعلامى لمحافظة البحيرة، 4 ٱنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على العديد من الإنجازات بعدة قطاعات بمركز ومدينة رشيد.

وأوضح الانفوجراف الأول أنه جارى تنفيذ مشروع ميناء الصيد برشيد بتكلفه إجمالية 600 مليون جنيه على مساحة 48 الف م2 ومكون من 12 مبنى ورصيف بطول 850 م وسعة الميناء 50 مركب / ساعة ويعد هو الاول من نوعه بمصر ونسبة التنفيذ تخطت 88% .

وفيما يخص أعمال تطوير مدينة رشيد أوضح انفوجراف آخر أن إجمالى عدد المشاريع الخاصة بتطوير المدينة تبلغ 21 مشروع بتكلفة تتجاوز 254 مليون جنية تم الإنتهاء من 11 مشروع منها بتكلفه اجمالية 148 مليون جنيه وجارى العمل بعدد 10 مشاريع بتكلفه اجمالية 106 مليون و 500 ألف جنيه.

بشاير الخير 4 إحدى هدايا الرئيس لمحافظة البحيرة نشر المكتب الإعلامى للمحافظة انفوجراف ثالث يوضح تخصيص 42 فدان لمشروع بشاير الخير 4 وهو عبارة عن 66 عمارة ستضم 4629 وحدة سكنية والمشروع سيضم مسجد على مساحة 770م٢ ومدرسه 33 فصل ومستشفى بطاقة 150 سرير بالإضافة الى محال تجارية على مساحة 900 م٢ ومراكز حرفية على مساحة 750م٢.

وفى انفوجراف آخر نشره المكتب الاعلامى بشأن مدينة رشيد الجديدة والتى صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 117 لسنه 2019 بإعادة تخصيص مساحة 3185 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة بواجهة شاطئية بطول 10 كم وتبعد عن الطريق الدولى 5 كم ومقسمه إلى 3 مساحات منها 443 فدان بمنطقة المثلث الذهبي.