"تضامن الإسكندرية" تنظم دورة تدريبية للمتخصصين فى الرعاية الاجتماعية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، اليوم دورة تدريبية للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمشرفات فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية، من خلال إدارة الأسرة والطفولة، بمقر ديوان المديرية وبحضور طارق جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أن الدورة التدريبية جاءت فى مجال " التواصل الفعال مع الأبناء وفنيات تعديل السلوك لدى الأبناء فى دور رعاية الأيتام وعلاج الاضطرابات النفسية لدى الابناء والأسباب والعوامل التى تؤدى إلى ظهور الاضطرابات النفسية لدى الابناء، وكذلك دور الأخصائى والمشرف فى كيفية التعامل مع مشكلات الأبناء فى دور الايتام، وقد حاضر فى التدريب اساتذة متخصصين فى هذا المجال

من جهة أخرى أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية عن حصول أندية التضامن بالإسكندرية على الخمس مراكز الآولى فى مسابقة التنمر برعاية وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة بلان الدولية حيث حصدت أندية تضامن الإسكندرية على ( 5 ) مراكز أولى، فى مجالات الرسم والشعر والقصة القصيرة

وقد حصلت الفائزات بالمركز الأول على تابلت وحقيبة مدرسية وهدايا وحصلت الفائزات بالمركز الثانى والثالث على آلة حاسبة وحقيبة مدرسية وهدايا

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، قد عقدت اجتماع تنسيقى لأعضاء برنامج "أطفال بلا مأوى" والفريق المحلى ومسئولى الوحدات المتنقلة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية فى بيان لها، إلى أن الاجتماع تناول طرح مشكلات المشردين والعمل على حلها وتوفير أماكن للإيواء تزامنا مع دخول فصل الشتاء، ويعمل برنامج أطفال بلا مأوى على حماية الأطفال من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم ودمجهم فى المجتمع تماشيا مع سياسة الوزارة وذلك فى 10 محافظات الاعلى كثافة منذ عام 2014.