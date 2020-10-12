ترامب يتهم CNN و MSDNC ببث أخبار كاذب لمحاولة دعم بايدن في انتخابات الرئاسة

كتب محمد شعلان

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على وسائل الإعلام الأمريكية، واتهامها بالكذب والتضليل في تناول أخباره ولاسيما شبكة سي إن إن، وقناة إم إس دي إن سي، من أجل المساعدة في فوز منافسه جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية الذي اعتبره غير مؤهل ليكون رئيسا للولايات المتحدة.



ترامب على تويتر

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "سي إن إن صاحبة الأخبار الكاذبة، وMSDNC الفاشلة، والبقية ، يعملون لوقت إضافي في إلقاء كل كذبة في الكتاب للتأكد من قدرتهم على التحقير والاستخفاف، على أعلى مستوى ممكن، لمحاولة الفوز في الانتخابات لرجل غير مؤهل تمامًا ليكون رئيس امريكا".

وكان قد أكد سيدريك ريتشموند مسؤول في حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أنه سيشارك في مناظرة أمام الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، طالما تم اتباع جميع بروتوكولات السلامة وكان ترامب لا يحمل فيروس كورونا.

وأضاف سيدريك ريتشموند، في تصريحات أوردتها قناة " الحرة الأمريكية" مساء الأحد/، إن بايدن سوف يستمع إلى الخبراء والعلماء الأمريكيين.. الذين وضعوا بروتوكولات السلامة".

وألغيت المناظرة الثانية، التي كان مقرر إقامتها الخميس المقبل، بين المرشحين، بحسب ما أعلنت اللجنة المستقلة المسؤولة عن تنظيمها.

وبعد الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي بكوفيد-19، حولت اللجنة هذه المناظرة، التي كانت ستجرى في ميامي بفلوريدا، إلى لقاء افتراضي عبر الإنترنت، وهو ما رفضه ترامب بشكل قاطع.. ومن المقرر إجراء مناظرة أخرى بين المرشحين في 22 أكتوبر الجاري.

ووضعت شركة تويتر، أمس الأحد، علامة تحذير على تغريدة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب زعم فيها أنه بات محصنا ضد فيروس كورونا، وذلك لانتهاكها قواعد الشركة الخاصة بنشر معلومات مضللة عن الفيروس.

وقال ترامب فى التغريدة "موافقة تامة وكاملة من أطباء البيت الأبيض. تعنى أنه لا يمكن أن التقط العدوى (لدى مناعة)، ولا يمكن أن أنقلها. معرفة ذلك أمر جميل للغاية".