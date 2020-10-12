اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:46 م
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ترامب يتعهد بتوفير رعاية صحية أفضل من نظام "أوباما كير" وبتكلفة أقل

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:45 م
ترامب يتعهد بتوفير رعاية صحية أفضل من نظام "أوباما كير" وبتكلفة أقل ترامب
كتب محمد سعودي

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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى الجمهوريين الأمريكيين بشأن نظام الرعاية الصحية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يجب على الجمهوريين أن يعلنوا بصوت عالٍ وبوضوح أننا سنقدم رعاية صحية أفضل بكثير بتكلفة أقل بكثير. قل الكلمة! سوف تحمي دائمًا الظروف الموجودة مسبقًا ".

ترامب عبر تويتر
ترامب عبر تويتر

 

وأضاف ترامب عبر صفحته الشخصية على تويتر :"سيكون لدينا رعاية صحية أفضل بكثير من أوباما كير، بتكلفة أقل بكثير - تخفيض قسط كبير. سيتم حماية الأشخاص الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا على مستوى أعلى حتى الآن. ولاية فردية غير شعبية وغير عادلة تم إنهاؤها بالفعل. على الرحب و السعة!".

ترامب عبر تويتر
ترامب عبر تويتر

 

وفي تغريدة أخرى، قال :"من الجنون مشاهدة السناتور بلومنثال من ولاية كونيتيكت وهو يحاضر عن الأخلاق عندما قال لمدة 25 عامًا إنه بطل حرب عظيم في فيتنام ، ولم يكن هناك أبدًا. لقد كذب وخدع حتى يوم القبض عليه. شكرا للعسكريين الذين سلموه!".

 

كما جدد الرئيس الأمريكى، هجومه على الرئيس السابق باراك أوباما والمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تذكروا، لم أكن لأصبح رئيسًا الآن لو أن أوباما وبايدن قاما بعملهما بشكل صحيح. الحقيقة أنهم كانوا مروّعين!"، كما احتفل في تغريدة أخرى بارتفاع سوق الأسهم الأمريكية قائلا :"سوق الأسهم كبير!".

 

وهاجم ترامب وسائل الإعلام الأمريكية، واتهامها بالكذب والتضليل في تناول أخباره ولاسيما شبكة سي إن إن، وقناة إم إس دي إن سي، من أجل المساعدة في فوز منافسه جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية الذي اعتبره غير مؤهل ليكون رئيسا للولايات المتحدة.

 

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "سي إن إن صاحبة الأخبار الكاذبة، وMSDNC الفاشلة، والبقية، يعملون لوقت إضافي في إلقاء كل كذبة في الكتاب للتأكد من قدرتهم على التحقير والاستخفاف، على أعلى مستوى ممكن، لمحاولة الفوز في الانتخابات لرجل غير مؤهل تمامًا ليكون رئيس أمريكا".

 

 


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