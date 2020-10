ترامب يتعهد بتوفير رعاية صحية أفضل من نظام "أوباما كير" وبتكلفة أقل

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى الجمهوريين الأمريكيين بشأن نظام الرعاية الصحية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يجب على الجمهوريين أن يعلنوا بصوت عالٍ وبوضوح أننا سنقدم رعاية صحية أفضل بكثير بتكلفة أقل بكثير. قل الكلمة! سوف تحمي دائمًا الظروف الموجودة مسبقًا ".

وأضاف ترامب عبر صفحته الشخصية على تويتر :"سيكون لدينا رعاية صحية أفضل بكثير من أوباما كير، بتكلفة أقل بكثير - تخفيض قسط كبير. سيتم حماية الأشخاص الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا على مستوى أعلى حتى الآن. ولاية فردية غير شعبية وغير عادلة تم إنهاؤها بالفعل. على الرحب و السعة!".

وفي تغريدة أخرى، قال :"من الجنون مشاهدة السناتور بلومنثال من ولاية كونيتيكت وهو يحاضر عن الأخلاق عندما قال لمدة 25 عامًا إنه بطل حرب عظيم في فيتنام ، ولم يكن هناك أبدًا. لقد كذب وخدع حتى يوم القبض عليه. شكرا للعسكريين الذين سلموه!".

