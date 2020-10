ترامب مهاجما استطلاعات الرأى: لدينا دعم وحماس أكثر بكثير مما كان فى 2016

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه الحاد على المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، مشيرا إلى أن 307 ألف من المحاربين القدامة ماتوا في انتظار الرعاية الصحية، مضيفا :"كما أن هناك 800 ألف سجل مؤجل وهذا كارثة كاملة وشاملة".

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على تويتر، إن جو بايدن يلعب "أصابعه" بقناعه في كل مكان، ولا تريد الأخبار الزائفة مناقشة ذلك، مضيفا :"وصلت الصحافة إلى أدنى مستوياتها في التاريخ".

وأضاف ترامب أن التقارير واستطلاعات الرأي باتت من وظائف الأخبار الزائفة، مضيفا :"لدينا دعم وحماس أكثر بكثير مما حصل في 2016 و3 نوفمبر سيكون يوما عظيما لأمريكا "، وقال في تغريدة أخرى :"التوجه إلى أكبر اقتصاد في كل العصور"، متابعا :"سجل سوق الأسهم 300 نقطة أخرى - أعظم مؤشر رائد لهم جميعًا !!! لا تخربها مع سليبي جوي ".

كما وجه الرئيس الأمريكي رسالة إلى الجمهوريين الأمريكيين بشأن نظام الرعاية الصحية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يجب على الجمهوريين أن يعلنوا بصوت عالٍ وبوضوح أننا سنقدم رعاية صحية أفضل بكثير بتكلفة أقل بكثير. قل الكلمة! سوف تحمي دائمًا الظروف الموجودة مسبقًا ".

So Biden is coughing and hacking and playing “fingers” with his mask, all over the place, and the Fake News doesn’t want to even think about discussing it. “Journalism” has reached the all time low in history. Sadly, Lamestream knows this and doesn’t even care!