ترامب: لم أكن لأصبح رئيسا لو أوباما وبايدن قاما بعملهما بشكل صحيح

كتب محمد سعودي

جدد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، هجومه على الرئيس السابق باراك أوباما والمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تذكروا، لم أكن لأصبح رئيسًا الآن لو أن أوباما وبايدن قاما بعملهما بشكل صحيح. الحقيقة أنهم كانوا مروّعين!"، كما احتفل في تغريدة أخرى بارتفاع سوق الأسهم الأمريكية قائلا :"سوق الأسهم كبير!".

وهاجم ترامب وسائل الإعلام الأمريكية، واتهامها بالكذب والتضليل في تناول أخباره ولاسيما شبكة سي إن إن، وقناة إم إس دي إن سي، من أجل المساعدة في فوز منافسه جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية الذي اعتبره غير مؤهل ليكون رئيسا للولايات المتحدة.

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "سي إن إن صاحبة الأخبار الكاذبة، وMSDNC الفاشلة، والبقية، يعملون لوقت إضافي في إلقاء كل كذبة في الكتاب للتأكد من قدرتهم على التحقير والاستخفاف، على أعلى مستوى ممكن، لمحاولة الفوز في الانتخابات لرجل غير مؤهل تمامًا ليكون رئيس امريكا".

وكان قد أكد سيدريك ريتشموند مسؤول في حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أنه سيشارك في مناظرة أمام الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، طالما تم اتباع جميع بروتوكولات السلامة وكان ترامب لا يحمل فيروس كورونا.

وأضاف سيدريك ريتشموند، في تصريحات أوردتها قناة " الحرة الأمريكية" مساء الأحد، إن بايدن سوف يستمع إلى الخبراء والعلماء الأمريكيين.. الذين وضعوا بروتوكولات السلامة".