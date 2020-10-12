تخفيض أسعار التذاكر للطلاب الجامعيين من سفاجا لجميع المحافظات

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، اجتماعا مع أصحاب ومسؤولى مكاتب السفر والرحلات بمدينة سفاجا، للمحافظات، بحضور رمضان أبوجبل، مدير إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا ، لتحديد أماكن انتظار أتوبيسات النقل للإستعداد للعام الدارسى والجامعى الجديد.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا، أنه تم الاتفاق مع أصحاب المكاتب بتخفيض أسعار التذاكر للطلاب الجامعين من سفاجا لجميع المحافظات، وعمل اشتراكات بأسعار مخفضة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.

وأضافت رئيس مدينة سفاجا ، أنه تم الاتفاق مع أصحاب المكاتب على منع انتظار الاتوبيسات فى الشوارع الجانبية بالمدينة، والانتظار فى ساحة المرور لحين الانتهاء من الساحة المخصصة لاتوبيسات السفر والرحلات ، والتى تم وضع حجر الأساس لها فى احتفالات العيد القومى للمدينة فى شهر يناير الماضى .

وطالبت رئيس المدينة أصحاب المكاتب بالانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والمستندات الرسمية والتراخيص اللازمة من المدينة حسب قرار السيد وزير النقل.

وشددت على إتباع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فى تعقيم كافة الأتوبيسات بشكل دوري، وكذلك الجراجات، كما يتم توزيع كمامات وقفازات بشكل يومى على جميع السائقين والمحصلين، للحد من انتشار ونقل العدوى، وكذلك الكشف بشكل يومى على السائق والمحصل قبل صعوده للأتوبيس، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.