تحرير 1169 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى.

وأسفرت مجهودات الحملة التى ترأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المرور، والعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1169 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 280 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و64 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و55 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 15 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات، و128 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و34 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير31 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية، و32 مخالفة بيئة، وتحرير33 مخالفة خط السير، و27 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و60 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار، وسحب 62 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 66 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و62 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و51 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و53 مخالفة مواقف عشوائية، و31 مخالفة طمس لوحات معدنية، و39 مخالفة تحميل ركاب بالأجر، و46 مخالفة عدم ارتداء الكمامة.