تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزتة 29 قطعة حشيش قبل ترويجها بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل، ضبط وبحوزته 29 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز منوف، والرائد مصطفى البش معاون أول مباحث مركز منوف، من ضبط "ا .ص" عاطل، وبحوزته 29 قطعة حشيش ، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، وسلاح نارى فرد خرطوش ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.