تباين مؤشرات بورصة الكويت.. والإعلان عن قائمة الأسهم الموقوفة عن التداول

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحاً 3.540 نقطة ليصل إلى مستوى 5780.53 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% رابحاً 8.460 نقطة ليصل إلى مستوى 6442.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% خاسراً 10.430 نقطة ليصل إلى مستوى 4459.51 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسراً 4 نقاط ليصل إلى مستوى 4521.62 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 252.4 مليون سهم بقيمة 40.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8166 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.02%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.15%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.47%.

وجاء سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.94%، يليه سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري بنسبة 4.88%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 4.66%، فيما تصدر سهم مجموعة الخليج للتأمين القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 10.08% يليه سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 6.67%، ثم سهم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 4.94%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

اولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و 30-6-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019، 31-3-2020 و30-6-2020:

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020:

شركة الاستشارات المالية الدولية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة اجوان الخليج العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامنا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

تاسعا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

عاشرا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.