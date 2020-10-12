اليوم السابع
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تباين مؤشرات بورصة الكويت.. والإعلان عن قائمة الأسهم الموقوفة عن التداول

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:54 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت.. والإعلان عن قائمة الأسهم الموقوفة عن التداول بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحاً 3.540 نقطة ليصل إلى مستوى 5780.53 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% رابحاً 8.460 نقطة ليصل إلى مستوى 6442.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% خاسراً 10.430 نقطة ليصل إلى مستوى 4459.51 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسراً 4 نقاط ليصل إلى مستوى 4521.62 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 252.4 مليون سهم بقيمة 40.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8166 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.02%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.15%، ثم  قطاع المنافع بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.47%.
 
وجاء سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.94%، يليه سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري بنسبة 4.88%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 4.66%، فيما تصدر سهم مجموعة الخليج للتأمين القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 10.08% يليه سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 6.67%، ثم سهم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 4.94%.
 
وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -
 
اولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و 30-6-2020:
شركة تمكين القابضة.
 
ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019، 31-3-2020 و30-6-2020:
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
 
ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:
شركة ايفكت العقارية.
 
رابعا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020:
شركة الاستشارات المالية الدولية.
شركة دانة الصفاة الغذائية.
شركة اجوان الخليج العقارية.
 
خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:
شركة مجموعة الرأي الإعلامية.
شركة دانة الصفاة الغذائية.
شركة الديرة القابضة.
 
سادسا: شركات موقوفة بسبب التصفية:
شركة ايفكت العقارية.
شركة دانة الصفاة الغذائية.
 
سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:
شركة تمكين القابضة.
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.
شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
 
ثامنا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:
شركة ايفكت العقارية.
الشركة العالمية للمدن العقارية.
 
تاسعا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:
شركة ياكو الطبية.
 
عاشرا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:
شركة مجموعة عربي القابضة.
شركة أجوان الخليج العقارية.
شركة أبيار للتطوير العقاري.

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