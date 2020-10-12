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تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:59 م
تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين البورصة
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصةالمصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند 633.681 مليار جنيه.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2158 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4326 نقطة.
 
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2006 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2947 نقطة.
 
 
 

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