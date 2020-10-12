تباين سعر اليورو اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 12-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.47 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.41 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



18.50 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



18.47 جنيه للشراء .

18.63 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر



18.47 جنيه للشراء .

18.63 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك البركة



18.38 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



18.45 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.41 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



18.43 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

قالت رابطة الأسواق المالية في أوروبا مؤخرا، إن الحكومات الأوروبية أصدرت سندات وأذونا بقيمة تبلغ نحو 1.351 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي وهو أكبر حجم إصدار فصلي على الإطلاق.

وأفادت الرابطة في تقرير بيانات السندات الحكومية للربع الثاني أن الإصدار الكلي للسندات والأذون من أوروبا والمملكة المتحدة يمثل زيادة 85.1% من الحجم المصدر في الربع الأول من العام وقفزة تبلغ نحو 128% عن حجم الإصدار في الربع الثاني من 2019.