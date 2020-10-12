اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباين سعر اليورو اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:27 م
تباين سعر اليورو اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى يورو
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 12-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.47 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.41 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.50 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.47 جنيه للشراء .

18.63 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.47 جنيه للشراء .

18.63 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.38 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.45 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.41 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.43 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

قالت رابطة الأسواق المالية في أوروبا مؤخرا، إن الحكومات الأوروبية أصدرت سندات وأذونا بقيمة تبلغ نحو 1.351 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي وهو أكبر حجم إصدار فصلي على الإطلاق.

وأفادت الرابطة في تقرير بيانات السندات الحكومية للربع الثاني أن الإصدار الكلي للسندات والأذون من أوروبا والمملكة المتحدة يمثل زيادة 85.1% من الحجم المصدر في الربع الأول من العام وقفزة تبلغ نحو 128% عن حجم الإصدار في الربع الثاني من 2019.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة