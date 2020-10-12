تباين سعر الدولار اليوم الاثنين 12-10-2020 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 12-10-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا انخفاضا طفيفا فى بعض البنوك العاملة بمصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى انخفاضا بمقدار قرش 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، ومستقرا فى بنك مصر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.64 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.66 جنيه.

15.74 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.76 جنيه.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.66 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.67 جنيه.

15.76 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.67 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.66 جنيه للشراء .

15.76 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.64 جنيه للشراء .

15.74 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.75 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.66 جنيه.

15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.76 جنيه.

سعر الدولار فى بنك عودة



15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.66 جنيه.

15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.76 جنيه.

وقال البنك المركزى المصرى، أن معدل التضخم الأساسى فى مصر ارتفع إلى 3.3% على أساس سنوي فى سبتمبر 2020 من 0.8% فى شهر أغسطس السابق له.

ووضع البنك المركزى المصرى مؤشرا للتضخم لا يشمل حساب أسعار السلع الأساسية شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.