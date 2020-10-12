اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تابوت الملكة أحمس مريت آمون قطعة أثرية فريدة بالمتحف المصرى بالتحرير.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:00 ص
تابوت الملكة أحمس مريت آمون قطعة أثرية فريدة بالمتحف المصرى بالتحرير.. اعرف التفاصيل تابوت أحمس ميريت
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد تابوت الملكة المصرية أحمس مريت آمون، من القطع الفريدة التي يتم عرضها داخل المتحف المصري بالتحرير، وهي ملكة مصرية قديمة غير حاكمة أو زوجة ملك عاشت خلال أوائل الأسرة الثامنة عشر وقد كانت شقيقة وزوجة الملك أمنحتب الأول، وتوفيت شابة (في الثلاثين من عمرها تقريبًا) ودفنت في المقبرة TT358 في منطقة الدير البحرى.

وكانت الملكة أحمس مريت أمون ابنة الملك أحمس الأول والملكة أحمس نفرتارى، وأصبحت الزوجة الملكية العظمى لشقيقها الملك أمنحتب الأول، كما تولت الملكة أحمس مريت آمون منصب زوجة آمون وراثةً عن والدتها الملكة أحمس نفرتاري.

ومن ألقابها زوجة الإله، وسيدة الأرضين، والزوجة الملكية العظيمة، وابنة الملك، وأخت الملك.

تم اكتشاف موميائها في الدير البحرى في المقبرة TT358 في عام 1930 بواسطة هربرت يوستيس وينلوك. وتم العثور على المومياء في تابوتين من خشب الأرز وصندوق خارجي من عجينة الورق المقوى (كارتوناج). وقد أعيد دفن موميا الملكة بواسطة الكهنة الذين وجدوا قبرها وقد خربه اللصوص. ويبدو أنها توفيت عندما كانت صغيرة نسبيا.

والتابوت الخارجي (الموجود الآن في المتحف المصرى بالتحرير يبلغ طوله أكثر من ثلاثة مترات ومصنوع من ألواح خشب الارز التي ضُمت إلى بعضها و تم نحتها لسمك موحد في جميع أنحاء التابوت، والعينان والحاجبان مطعمة بالزجاج. وتم نحت جسم التابوت بعناية مع رسم منحنيات عليه باللون الأزرق لخلق إيحاء بوجود الريش المميز لهذه الفترة على التوابيت، وكان التابوت مغطى بالذهب الذي تم تجريده منه في العصور التالية على عصرها.

 

 

 


احمس ميريت امون

المتحف المصرى

احمس الاول

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد متحف إيمحتب أول مهندس عرفته الإنسانية يضم 250 قطعة أثرية (فيديو)

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 04:00 م

"رأس نفرتيتى" تعيد الحديث حول ضرورة استرداد الآثار المصرية فى الخارج.. أكثر من مليون قطعة نادرة بـ40 متحفا حول العالم.. حجر رشيد ومهندس خوفو الأبرز.. وغياب قانون مجرّم لخروج الآثار حتى عام 1951 أحد أسباب الأزمة

السبت، 10 أكتوبر 2020 07:00 ص

جولة لـ"اليوم السابع" داخل متحف إيمحتب أول مهندس عرفته الإنسانية.. المعمارى القديم استطاع إقامة مقبرة هرمية.. ومتحفه يحتوى على 6 قاعات تضم 250 قطعة أثرية.. وعرض أقدم مومياء فى التاريخ القديم للجمهور

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:00 م

اعرف القطع الأثرية المعروضة فى أقرب متحف لك واستمتع بمشاهدتها حتى نهاية أكتوبر

الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:00 ص

عرض قطع أثرية عسكرية بالمتاحف احتفالا بانتصارات أكتوبر.. تشمل سفينة حربية بمتحف كوم أوشيم بالفيوم.. وتماثيل لقادة وملوك وجنود شاركوا فى الحروب على مدار عصر قدماء المصريين.. ولوحة "ثارو" تتصدر المتحف المصرى

السبت، 10 أكتوبر 2020 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة