اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:10 ص
خالد صلاح
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بي.بي تبدأ الإنتاج من حقل غزير الغازى العملاق بسلطنة عمان

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:40 ص
بي.بي تبدأ الإنتاج من حقل غزير الغازى العملاق بسلطنة عمان حقل غاز - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت بي.بي في بيان إن الشركة وشركاءها بدأوا الإنتاج من الرقعة 61 بحقل غزير للغاز الطبيعي في سلطنة عمان، بما يسبق خططا أولية بعدة أشهر.

وبدأ إنتاج المرحلة الأولى من تطوير الرقعة 61، خزان، في سبتمبر 2017. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية من الرقعة إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز وما يزيد عن 65 ألف برميل يوميا من المكثفات المصاحبة.

وتملك بي.بي 60 بالمئة من مشروع الرقعة 61، وتملك شركة عمانية وطنية للنفط والغاز 30 بالمئة وتملك بتروناس عشرة بالمئة.

 


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النفط

الغاز

حقل غزير الغازى

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