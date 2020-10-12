بيطرى المنوفية : تحصين 253 ألف و 826 رأس ماشية حتى الآن

المنوفية محمود شاكر

تتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالمنوفية لتحقيق أهداف الحملة القومية الثانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع والتى إنطلقت يوم السبت 19 سبتمبر 2020 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة تحت رعاية محافظ المنوفية وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها .

وأعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية عن الانتهاء من تحصين 253 ألف و 826 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع بنسبة تنفيذ 68 % من الأعداد المستهدفة بالحملة وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الثانية، مؤكداً على أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية ، وكذا تعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والتوعية والإرشاد بخطورة المرض وإزالة أى معوقات تعوق عمل الحملات التى تجوب كافة مراكز ومدن المحافظة .

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للقضاء على مرض الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.