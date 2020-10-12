اليوم السابع
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بورصة مسقط تتراجع للجلسة الثالثة على التوالى بضغوط هبوط 7 أسهم

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 04:49 م
بورصة مسقط تتراجع للجلسة الثالثة على التوالى بضغوط هبوط 7 أسهم بورصة مسقط
كتب هانى الحوتى

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تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.18% خاسراً 6.57 نقطة ليغلق عند مستوى 3584.220 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 899.5 ألف ريال عبر تنفيذ 356 صفقة لعدد 33 سهماً. 
 
وارتفعت 4 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.82%، ثم سهم "الأنوار القابضة" بنسبة 1.54%، ثم سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 1.10%، فيما تراجعت 7 أسهم  على رأسها سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 4.35%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 2.86%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 2.17%، فيما تصدر سهم "النهضة للخدمات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 170.2 ألف ريال عماني.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة المركز المالي (فينكورب)، عن إجمالي دخل العمليات 226.3 ألف ريال عماني مقابل 301.8 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض 25%، وبلغ صافي الخسائر 322.5 ألف ريال عماني مقابل صافي أرباح 189.6 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض 270%.
 

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