اليوم السابع
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بورصة البحرين خضراء بمستهل جلسة الاثنين مدفوعة بصعود 3 أسهم

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:40 ص
بورصة البحرين خضراء بمستهل جلسة الاثنين مدفوعة بصعود 3 أسهم بورصة البحرين - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.52% رابحاً 7.70 نقطة ليصل إلى مستوى 1480.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 572 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 34.86% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.71%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.65%، كما صعد سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.59%.
 
فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 5.2% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.57%.
 
وفي سياق متصل أعلنت 3 بنوك وهم بنك البحرين الإسلامي، مصرف السلام-البحرين، الإثمار القابضة، عن عدم انكشافهم على شركة أعيان العقارية، وعدم تقديم أي تمويل للشركة.

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