بورصة أبوظبي تربح 40 نقطة بجلسة الاثنين.. ورأس المال يربح 5 مليارات درهم

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.89% رابحاً 40.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4532.82 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 680.743 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 381.9 مليون سهم، بقيمة 94.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 2208 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.38%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.75%، ثم قطاعي الخدمات والصناعة بنسبة 0.06%، 0.05%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

وارتفع 16 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة منازل بنسبة 4.64%، ثم سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 3.75%، فيما تراجعت 3 أسهم على رأسها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 2.22%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 1.3%، ثم سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع بنسبة 0.29%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 100.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.31%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت الموافق 10 أكتوبر، وذلك عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حيث تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم اتخاذ بعض القرارات الإدارية والتشغيلية للشركة.