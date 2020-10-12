اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:18 م
خالد صلاح
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بلجيكا ثانى أسوء دولة أوروبية من حيث إصابات فيروس كورونا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:30 م
بلجيكا ثانى أسوء دولة أوروبية من حيث إصابات فيروس كورونا كورونا فى بلجيكا
أ ش أ

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أكد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم،الاثنين،أن بلجيكا أصبحت الآن ثاني أسوأ دولة في أوروبا من حيث عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوعين الماضيين.
 
وذكرت صحيفة (بروكسل تايمز) البلجيكية - في نبأ لها نشرته على موقعها الإلكتروني - أن جمهورية التشيك تتصدر الأرقام بتسجيل 433 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة، فيما لم تبعد بلجيكا كثيراً عن هذا الرقم إذ سجلت 364 حالة جديدة في التحديث الأخير. 
 
وعدت الصحيفة أن هذا التصنيف الجديد نتيجة طبيعية لتغيير جذري شهدته البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي تسبب في انتقالها من التصنيف الخامس إلى الثاني في تحديث اليوم، إذ تجاوزت أعداد الإصابة تلك المسجلة في فرنسا واسبانيا وهولندا.
 
وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة ارتفعت في عموم البلاد خاصة في منطقتي بروكسل وفالونيا، حذر الخبراء من أنه إذا لم تتغير الأرقام، فسيتعين على السلطات اتخاذ مزيد من الإجراءات.
 
ورداً على الارتفاع المستمر في المؤشرات الرئيسية لوباء كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رفض وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك استبعاد اللجوء إلى إغلاق جديد.

بلجيكا

كورونا

صحة

المركز الأوروبى

لمكافحة الأمراض

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