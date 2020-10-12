بريطانيا تكشف عن نظام الـ " 3 " مراحل لمواجهة انتشار فيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أنه يجب ألا نكتفى بالمشاهدة بينما نسمح لفيروس كورونا بالانتشار، وفقا لمصادر إعلامية، وقال رئيس الوزراء البريطاني: "سيتم تطبيق نظام من ثلاث مراحل لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

وفى وقت سابق ، أكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أنه لا يعتقد أن بلاده بحاجة لإغلاق كلى مرة أخرى فى مواجهة فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف بوريس جونسون، أن الإغلاق الكلي سيحرم الأطفال من التعليم ويضر بالاقتصاد، وتابع رئيس وزراء بريطانيا، أن عدد البريطانيين فى المستشفيات بسبب كورونا أكبر من عددهم وقت الإغلاق.