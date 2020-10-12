اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تكشف عن نظام الـ " 3 " مراحل لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:55 م
بريطانيا تكشف عن نظام الـ " 3 " مراحل لمواجهة انتشار فيروس كورونا جونسون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أنه يجب ألا نكتفى بالمشاهدة بينما نسمح لفيروس كورونا بالانتشار، وفقا لمصادر إعلامية، وقال رئيس الوزراء البريطاني: "سيتم تطبيق نظام من ثلاث مراحل لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

وفى وقت سابق ، أكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أنه لا يعتقد أن بلاده بحاجة لإغلاق كلى مرة أخرى فى مواجهة فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف بوريس جونسون، أن الإغلاق الكلي سيحرم الأطفال من التعليم ويضر بالاقتصاد، وتابع رئيس وزراء بريطانيا، أن عدد البريطانيين فى المستشفيات بسبب كورونا أكبر من عددهم وقت الإغلاق.


بريطانيا

كورونا

جونسون

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بريطانيا تسجل قرابة 14 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:42 م

رئيس وزراء بريطانيا: لسنا بحاجة لإغلاق كلى ثانٍ لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 04:53 م

تليجراف: دول الاتحاد الأوروبى تستعد لخروج بريطانيا بدون اتفاق

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:15 م

كيف فتحت شيرى بلير أبواب البيت الأبيض أمام قطر فى عهد أوباما؟.. زوجة رئيس وزراء بريطانيا السابق رتبت لقاء "موزة وكلينتون".. الرشاوى وطدت "العلاقات المشبوهة".. والتسريبات تكشف دعم خطة الإخوان لتخريب الشرق الأوسط

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:40 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة