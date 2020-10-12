بدء الدراسة ببرنامج هندسة البرمجيات وبرنامج الحوسبة بجامعة القناة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، عن بدء الدراسة ببرنامج هندسة البرمجيات وبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القناة للعام الجامعي 2020-2021.

جاء ذلك أثناء اجتماعه اليوم الاثنين مع مجلس كلية الحاسبات والمعلومات بحضور الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة الطويل، عميد الكلية وأعضاء المجلس.

وتابع الدكتور أحمد زكى، أن كلية الحاسبات والمعلومات لها الريادة في التوجه الي المجتمع ولذلك لابد أن يكون لها دور فعال وملموس داخل الجامعة وخارجها وطالب أن تكون مشروعات التخرج للطلاب من خلال دعم وحدات الـ IT بالكليات والاستفادة من خريج هذه الكلية التي أصبحت من أهم الكليات علي مستوي الجامعات المصرية، موضحًا أن البرامج الجديدة التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات تعد نقلة نوعية للكلية، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة دورها تنظيمى وفقا لقانون تنظيم الجامعات والكلمة الأولى لمجلس الكلية.

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن دور الكلية المجتمعي ظهر من خلال أول بادرة لطلاب كلية الحاسبات بالمنطقة الصناعية مضيفة أن البرامج الجديدة بالكلية تعد بادرة خير للكلية سعيا إلى الريادة والتميز.

وعن البرامج الجديدة، أشارت الدكتورة غادة الطويل عميد الكلية إلى أن برنامج هندسة البرمجيات هو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة يعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب فى تصميم وتطوير مشروعات البرمجيات وكيفية هيكلة الأنظمة البرمجية وطرق إعادة استخدمها وعن مميزات البرنامج أكدت عميد الكلية أنها تتمثل في تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية من اعداد العروض والاتصال والعمل الجماعي مما يمكنهم من الاندماج بأسواق العمل المختلفة والمنافسة مع اكساب الخريج مهارة التعرف على طرق واساليب صيانة الأنظمة البرمجية ومتابعتها وقياس مدي كفاءتها وتقييمها.

وعن الجهات التى يعمل بها خريج البرنامج المؤسسات المهتمة بتطبيق الإدارة العلمية والإلكترونية لحل مشكلاتها من خلال إيجاد تطبيق نظم المعلومات وأيضا تتيح العمل في مجال الدعم الفني ونظم الحاسبات والمعلومات في كافة التطبيقات الصناعية والزراعية والتجارية والتعليمية والشركات العالمية لهندسة وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

أما برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية أشارت الدكتورة غادة الطويل إلى أن هذا البرنامج يعمل على إعداد كوادر متخصصة وذات كفاءة عالية فى الحوسبة والمعلوماتية الحيوية ومجالاتها المختلفة، مما يساهم فى خدمة المجتمع خاصة فى نطاقنا الجغرافي والذى يشهد تنمية محو قناة السويس وعن المهارات التى يوفرها البرنامج القدرة على التفكير والإبداع وتزويد الطلاب بالمهارات الأساسية وأحدث الأساليب والأدوات لدراسة وتحليل وتطوير قواعد بيانات المعلوماتية الحيوية وتحليل وتصميم أنظمة الحوسبة الحيوية والالمام بعمليات وخطوات ومنهجيات تطوير النظم.