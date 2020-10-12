اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:31 ص
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باحثون يؤكدون تقليل تدابير التباعد الاجتماعى الضوضاء إلى النصف

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:00 ص
باحثون يؤكدون تقليل تدابير التباعد الاجتماعى الضوضاء إلى النصف انخفاض مستوى الضوضاء بسبب التباعد
كتبت إيناس البنا

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ذكر باحثو ةجامعة ميتشيجان الأمريكية، الذين حللوا البيانات من دراسة Apple للسمع، أن تعرض الناس للضوضاء البيئية انخفض إلى النصف تقريبًا خلال الأشهر الأولى من جائحة فيروس كورونا، ونظر باحثون في كلية الصحة العامة التابعة لـجامعة ميتشيجان UM،  في بيانات التعرض للضوضاء من مستخدمي Apple Watch المتطوعين في فلوريدا ونيويورك وكاليفورنيا وتكساس، وشمل التحليل، وهو أحد أكبر التحليلات حتى الآن، أكثر من نصف مليون مستوى ضوضاء يومي تم قياسه قبل الجائحة وأثناءها.

الضوضاء وكورونا
الضوضاء وكورونا

 

ووفقا للباحثين، فقد انخفض متوسط ​​مستويات الصوت اليومية حوالي 3 ديسيبل خلال الوقت الذي أصدرت فيه الحكومات المحلية إعلانات حول التباعد الاجتماعي وأصدرت أوامر البقاء في المنزل في مارس وأبريل ، مقارنة بشهر يناير وفبراير.

وكان لدى الدول الأربع التي تمت مراجعتها في هذا التحليل استجابات مختلفة لـ COVID-19 من حيث أوامر البقاء في المنزل ، والتي أظهرت من خلال البيانات.

وقال مؤلف الدراسة: "كان لدى كل من كاليفورنيا ونيويورك انخفاضًا جذريًا في الصوت حدث بسرعة كبيرة، في حين أن انخفاضًا أقل في فلوريدا وتكساس إلى حد ما".

 

وتسمح نقاط البيانات هذه للباحثين بالبدء في وصف شكل التعرضات الصوتية الشخصية للأمريكيين الذين يعيشون في ولاية معينة، أو في عمر معين ، أو الذين يعانون من ضعف السمع أو لا يعانون منه.

 

 


الضوضاء وفيروس كورونا

التباعد الاجتماعي

انخفاض الضوضاء البيئية

ضعف السمع

كورونا

كوفيد 19

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