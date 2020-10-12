باحثون يؤكدون تقليل تدابير التباعد الاجتماعى الضوضاء إلى النصف

كتبت إيناس البنا

ذكر باحثو ةجامعة ميتشيجان الأمريكية، الذين حللوا البيانات من دراسة Apple للسمع، أن تعرض الناس للضوضاء البيئية انخفض إلى النصف تقريبًا خلال الأشهر الأولى من جائحة فيروس كورونا، ونظر باحثون في كلية الصحة العامة التابعة لـجامعة ميتشيجان UM، في بيانات التعرض للضوضاء من مستخدمي Apple Watch المتطوعين في فلوريدا ونيويورك وكاليفورنيا وتكساس، وشمل التحليل، وهو أحد أكبر التحليلات حتى الآن، أكثر من نصف مليون مستوى ضوضاء يومي تم قياسه قبل الجائحة وأثناءها.



الضوضاء وكورونا

ووفقا للباحثين، فقد انخفض متوسط ​​مستويات الصوت اليومية حوالي 3 ديسيبل خلال الوقت الذي أصدرت فيه الحكومات المحلية إعلانات حول التباعد الاجتماعي وأصدرت أوامر البقاء في المنزل في مارس وأبريل ، مقارنة بشهر يناير وفبراير.

وكان لدى الدول الأربع التي تمت مراجعتها في هذا التحليل استجابات مختلفة لـ COVID-19 من حيث أوامر البقاء في المنزل ، والتي أظهرت من خلال البيانات.

وقال مؤلف الدراسة: "كان لدى كل من كاليفورنيا ونيويورك انخفاضًا جذريًا في الصوت حدث بسرعة كبيرة، في حين أن انخفاضًا أقل في فلوريدا وتكساس إلى حد ما".

وتسمح نقاط البيانات هذه للباحثين بالبدء في وصف شكل التعرضات الصوتية الشخصية للأمريكيين الذين يعيشون في ولاية معينة، أو في عمر معين ، أو الذين يعانون من ضعف السمع أو لا يعانون منه.