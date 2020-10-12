انطلاق مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم 3 بالإسكندرية.. اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تستعد المدينة الشبابية بالإسكندرية، لاستقبال مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الثالث، والذى يقام تحت رعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأشارت المدينة الشبابية بالإسكندرية، إلى أن المهرجان تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الإدارة العامة للجامعات، حيث يتم تنفيذ المهرجان بدءا من اليوم الاثنين 12 أكتوبر بمشاركة 16 جامعة مصرية على قطاعين، القطاع الأول بمدينة الإسكندرية بمشاركة 10 جامعات (الإسكندرية – كفر الشيخ – طنطا –دمنهور- المنصورة - المنيا – أسيوط – سوهاج – جنوب الوادى – اسوان)، القطاع الثانى بمدينة القاهرة بمشاركة 6 جامعات (القاهرة – حلوان – الازهر – الفيوم – قناة السويس – المنوفية)،ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل ختام وإعلان نتيجة المهرجان بحضور وزير الشباب والرياضة على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وجوائز المهرجان تقدمها وزارة الشباب والرياضية للمشاركين بالفرق الفائزة جوائز مالية قدرها 1000 جنيه للمركز الاول، 800 جنيه للمركز الثانى، 600 جنيه للمركز الثالث،كما تقدم وزارة الشباب والرياضة درع التميز لأفضل جامعة بالمهرجان،وتتكون لجنة التحكيم من أساتذة متخصصين فى المجالات الفنية، حيث يشارك بلجنة المسرح والفنون التعبيرية الناقد المسرحى باسم صادق، والناقدة المسرحية سها كحيل ومدرب الفنون الشعبية حسن شحاتة.

أما فى لجنة الفنون التشكيلية فتضم كلا من دكتور زكريا القاضى، استاذ دكتور بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، دكتور أسامة محمد على أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، دكتور عادل مصطفى مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، وفى لجنة الموسيقى والكورال دكتورة جيهان الناصر استاذ مساعد بمعهد الموسيقى العربية، دكتورة إيمان انور أستاذ مساعد بمعهد الموسيقى العربية، ودكتور أحمد العربانى مدرس بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.