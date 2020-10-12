نيودلهى (أ ش أ)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعة من المسلحين فى وقت مبكر من اليوم الاثنين، فى مدينة "سريناجار" بولاية "جامو وكشمير" الهندية، وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن تبادل إطلاق النار بين الجانبين وقع فى منطقة "رامباج" بمدينة"سريناجار"، مشيرة إلى أنه مازال مستمرا حتى الآن وذلك دون الإشارة إلى أي تفاصيل حول سقوط ضحايا .