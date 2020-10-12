اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعة من المسلحين فى وقت مبكر من اليوم الاثنين، فى مدينة "سريناجار" بولاية "جامو وكشمير" الهندية، وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن تبادل إطلاق النار بين الجانبين وقع فى منطقة "رامباج" بمدينة"سريناجار"، مشيرة إلى أنه مازال مستمرا حتى الآن وذلك دون الإشارة إلى أي تفاصيل حول سقوط ضحايا .
يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ، ليصبح هناك شطران ، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".
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